Università Sapienza la più acclamata dagli accademici internazionali | ecco perché

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – Laè l’italiana più considerata. L'ateneo romano è diventato il punto di riferimento per la ricerca e la didattica, primo in Italia per reputazione e al 16esimo posto in Europa. A dirlo è la classifica delle 100 migliorieuropee secondo il ‘QS World University Rankings: Europe”. Sono 51 gli atenei italiani, di cui 24 in miglioramento rispetto all’ultimo rapporto, 2 stabili e 25 in calo. Tra i nomi più prestigiosi, svetta La: a livello nazionale è al terzo posto dopo il Politecnico di Milano e l'Alma Mater Studiorum di Bologna, ma nella lista delle più acclamateè prima. Un successo con un unico neo: l’ateneo capitolino scende di una posizione nella graduatoria generale, dove si colloca al 66esimo posto, ma è prima per reputazione accademica.