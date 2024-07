Ulisse Fest raddoppia | Qui il prossimo anno Diecimila in estasi all’arena sul mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Buona la prima, i co-organizzatori dell’si ricoprono di elogi e sperano di poter firil contratto sull’edizione 2025: "Spero si possa arrivare presto a un accordo, abbiamo tante idee e sicuramente limeremo i dettagli evitando alcuni errori. Il ritorno di immagine per la città è stato straordinario". Alle parole di Daniele Berardinelli, assessore al turismo da cui è partita l’idea di portare ilival ad Ancona, si aggiunge l’assist del direttore artistico delival del viaggio, Angelo Pittro: "Noi siamo sempre stati nomadi nell’organizzare ilival, ma stavolta vorremmo fermarci qui, almeno anche per il. Ci siamo trovati molto bene in città, con la gente, con il Comune. Di solito è la seconda edizione a consacrare un evento, ad Ancona siamo riusciti a raggiungere un livello di soddisfazione massima già al primo