Udine | moglie e marito trovati morti in casa Il cane salvo ha vegliato su loro per una settimana

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tatjana Bencan, 83 anni, non autosufficiente, sarebbe morta di stenti. Qualche giorno prima se ne è andato, nella stessa, il, Ivan Cozianin, 77 anni, colpito da un attacco di cuore. Icorpi sono statiieri, martedì 9 luglio, dai Vigili del fuoco nelappartamento a. A vegliare su, stremato ma vivo il, un pastore tedesco di nome Blackuti, che è stato accanto ai due coniugi per circa una. Il medico legale ha negato il coinvolgimento di terze persone nei decessi della coppia. La donna sarebbe morta nel suo letto, dove era costretta da mesi per una patologia grave. A due passi, all’ingresso della camera, giaceva il corpo del suo amato, colpito da un probabile attacco cardiaco 48 ore prima che lei morisse.