Trovati effetti personali di Francesca Deidda scomparsa in Sardegna | intervento del Ris

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Elementi riconducibili a, la 42enneda maggio a San Sperate, un piccolo comune nel sud, sono statinel corso dell'ampio rastrellamento da questa mattina nella zona compresa tra Sinnai e San Vito, nel punto in cui si è agganciata per l'ultima volta la cella del telefonino della donna. Non lontano dal ponte romano, sarebbero stati rinvenuti indumenti eddi. L'area è stata transennata ed è stato chiesto l'degli specialisti del Ris di Cagliari per i rilievi. Sul posto sta arrivando anche il magistrato che coordina le indagini, il Marco Cocco. Per ladi, il marito, Igor Sollai, si trova in carcere con l'accusa di omicidio.