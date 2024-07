Tonitto 1939 packaging ancora più sostenibile

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per le sette linee di prodotto (esclusa la linea Coppa Famiglia) opta per il nuovo pack. Per la linea di gelati creata insieme a Bauli, invece, l’azienda utilizza un Cartoncino Certificato FSC (Forest Stewardship Council) Una trasformazione importante quella messa in atto nel 2024 da, azienda leader in Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti. La realtà ligure, infatti, ha portato a termine quello che è un vero e proprio cambiamento delutilizzato per la conservazione dei suoi gelati e sorbetti. La novità di pack per i gelati e sorbetti a brandDa quest’anno tutti i gelati speciali delle linee Gaia, High Protein, Linea, High Protein Senza Zuccheri aggiunti, YoYo e tutti i sorbetti sono realizzati in Cartoncino 100% fibra vergine abbandonando così la plastica R-PET; l’unica linea cheoggi viene realizzata in plastica è quella della Coppa Famiglia.