Taylor Swift in concerto a Milano ultimi biglietti venduti a 13mila euro | la denuncia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) C’è grande attesa per i due concerti diche si terranno il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di. Isui siti ufficiali sono finiti da tempo e ormai il tempo è agli sgoccioli per chi li cerca in altri luoghi. I prezzi deirimasti però sono fuori controllo. Il Codacons ha voluto presentare un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica di, per chiedere di indagare sui responsabili delle pratiche di aggiotaggio. Nellaanche la proposta di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengonoa prezzi fuori mercato. Quanto costano iper ildi? I prezzi deiper i concerti dihanno raggiunto cifre astronomiche.