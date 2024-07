Strage di Erba no a istanza di revisione | confermato ergastolo per Bazzi e Romano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ci sarà un nuovo processo per ladi. I giudici della Corte d'appello di Brescia hanno rigettato l'dipresentata circa un anno fa da Olindoe Rosa, condannati per ladidell'11 dicembre del 2006, in cui morirono Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. La decisione è arrivata dopo circa cinque ore di camera di consiglio. Olindoe Rosarimangono quindi condannati all'. .