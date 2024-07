Stephanie Vaquer lascia ufficialmente la NJPW e la CMLL Passaggio in AEW dietro l’angolo?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sebbene non sia riuscita a sconfiggere Mercedes Mone a Forbidden Door, dovendo cedere anche il suo Strong Women’s Championship,si è comunque guadagnata il favore del pubblico di Long Island grazie alla sua impressionante performance. Il match è stato talmente apprezzato che, stando ad alcuni report dei giorni scorsi, sia la AEW che la WWE avrebbero iniziato a nutrire un grande interesse nei suoi confronti. Ora, quell’interesse potrebbe diventare qualcosa di più. Debutto a sorpresa in arrivo? In un comunicato stampa, lae lahanno annunciato chelascerà entrambe le compagnie con effetto immediato. Di conseguenza, laè stata privata dei titoliWomen’s Championship e Women’s Tag Team Championships e non parteciperà aFantasticaMania USA questo fine settimana, dove avrebbe dovuto difendere il titolo contro Lluvia.