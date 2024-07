Sinner resta numero 1 al mondo | la buona notizia dopo il ko di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un sorriso nonostante la brutta sconfitta a: Jannikresterà n.1 al. Questo perché Carlos Alcaraz, attuale n.3 nel ranking Atp, non ha la possibilità di superarlo, anche qualora dovesse vincere il torneo. L'anno scorso era stato proprio lo spagnolo a trionfare ae di conseguenza, per il calcolo del ranking, dovrebbe almeno fare il bis per confermarsi e non scartare punti. Neppure Djokovic potrebbe contro-sorpassare l'azzurro nel corso di questo torneo. Per farlo il serbo dovrebbe vinceree almeno uno dei due tornei Atp successivi, ma contemporaneamentedovrebbe uscire ai primi turni a Bastad e ad Amburgo. I 500 punti guadagnati ad Halle da, lo hanno proiettato a 9890 punti, allungando su Alcaraz sceso a 8160.