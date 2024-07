Scongelati i tagli ai Comuni | passate le elezioni il governo risfodera la scure

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La notizia era arrivata a fine maggio. Un decreto interministeriale (Economia-Giancarlo Giorgetti e Interni- Matteo Piantedosi), attuativo della scorsa legge di Bilancio, era pronto per essere emanato e prevedeva più, con la spending review, per iche hanno ottenuto maggiori fondi dal Pnrr. Poi ilaveva deciso di mettere in pausa i, gli ennesimi, ai. Una pausa temporanea ed elettorale, perché subito dopo ledi giugno l’assalto agli enti locali sarebbe ripartito. E così è stato. La denuncia del Pd: iaisono confermati La denuncia arriva dal Partito democratico. “Ilconferma ilo quinquennale a migliaia di, penalizzando quelli che hanno preso più fondi Pnrr. Avevano congelato tutto solo per evitare contraccolpi alle”, ha dichiarato Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in Commissione Bilancio a Montecitorio.