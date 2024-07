Scissione 2 ecco teaser e data d’uscita della seconda stagione della serie Apple Tv

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ladi, lafantastica – mystery diTv prodotta e in parte diretta da Ben Stiller, arriverà il 17 gennaio 2025; ad annunciarlo, un brevedi presentazione che introduce uno dei nuovi personaggi, interpretato da Gwendoline Christie. Dalla primatornano naturalmente Adam Scott, Patricia Arquette, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro e Christopher Walken. Oltre a Christie, i nuovi arrivati comprendono nomi del calibro di Alia Shawcaat, Merritt Wever, Bob Balaban, Robby Benson, Stefano Carannate, John Noble e Ólafur Darri Ólafsson. La sinossi ufficiale di questa, naturalmente, non svela molto sulla trama, considerato anche l’incredibile cliffhanger su cui si erano conclusi i primi episodi; ad ogni modo, le importanti scoperte fatte da Mark (Scott) nell’adrenalinico finale avranno importanti conseguenze per tutti Mark e i suoi colleghi scoprono cosa significa interferire con il confine tra scissi e non scissi; ciò li porterà lungo una strada dolorosa e angosciante Gwendoline Christie in, infatti, racconta di Mark, un impiegato presso una misteriosa azienda di biotecnologie che, attraverso un intervento chirurgico all’avanguardia, permette ai propri dipendenti di separare i ricordi relativi al posto di lavoro rispetto a quelli relativi alla propria vita privata Quella che sembra una tranquilla quotidianità viene però messa in discussione proprio da Mark, che inizia a interrogarsi sui motivi per cui i suoi datori di lavoro, i proprietari dell’azienda Lumon, abbiano implementato questa bizzarra procedura.