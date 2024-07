Scatta l’ora di ‘Medicipolla’ Fra gastronomia e mercatini Gara per la frittata più buona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il centro storico di Medicina ospiterà da venerdì a domenica la XXII edizione della Fiera di Luglio Medicipolla, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio della Cipolla di Medicina e il Comune. Ci saranno momenti di approfondimento con i consorzi locali, esposizioni di macchine agricole, bancarelle, hobbisti,medievali e raduni d’epoca. Sarà un fine settimana ricco di eventi, con tanti intrattenimenti e spettacoli dedicati a piccoli e grandi. Non mancherá la regina ‘Cipolla di Medicina’ con le specialità enogastronomiche tipiche del territorio nei diversi punti di ristoro. "La festa della cipolla di Medicina è un’occasione per stare insieme, fare festa e valorizzare i prodotti caratteristici del nostro territorio.