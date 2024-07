Piatti terza vittoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tre su tre. Arriva un’altraper l’Italia Under 20 e Caterinanell’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Vilnius e Klaipeda in Lituania. Dopo aver sconfitto nettamente sia la Turchia che la Finlandia, la truppa azzurra ha superato la Polonia con il punteggio di 71-62 grazie al break arrivato negli ultimi minuti di gioco (58-61 al 37’). Per la lunga scandianese, nell’occasione limitata dai 4 falli commessi, 4 punti, 3 rimbalzi e 2 recuperi in 10 minuti sul parquet: numeri che però non dicono tutto sulla fiducia riposta da parte di coach Piazza. Infatti, nei due match precedenti, Caterina, nonostante abbia due anni in meno rispetto all’età massima delle convocabili (è una classe 2006, possono partecipare atlete fino al 2004), è stata la giocatrice più utilizzata nelle fila italiane per la solidità dimostrata sotto le plance che ha dato equilibrio alla squadra.