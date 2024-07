Per un pugno di dollari | remake in arrivo per il cult di Sergio Leone

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Caposaldo del genere spaghetti western, Per undi, diretto dal genio, avrà unitalo-americano. Ad occuparsene sarà Euro Gang Entertainment, casa di produzione fondata da Gianni Nunnari e Simon Horsman. Il film è ancora senza data. Per undi, anch’esso un, non dichiarato, di La sfida del samurai (Yojimbo) di Akira Kurosawa, segue la storia di un pistolero solitario senza nome (interpretato da un giovane Clint Eastwood) che, in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico, devastata da avidità, orgoglio e vendetta, riesce a mettere, con uno stratagemma, due famiglie rivali l’una contro l’altra, affinché si facciano fuori a vicenda. Il film reinventò il genere western, ormai in declino, ridefinendone gli archetipi.