Oroscopo Paolo Fox 11 luglio 2024 | colpo di fulmine per i Leone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cosa prevede l'diFox per l'11? Con la Luna in Vergine sarà facile affrontare certe questioni di amore, di famiglia, di lavoro e di denaro. Senza indugiare troppo a lungo, scopriamo le previsioni astrologiche diFox di giovedì 11, guardando anche il proprio ascendente per unaccurato.11Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - In questo giovedì potresti incontrare qualcuno di interessante che ti aiuterà nel lavoro. I buoni contatti migliorano collaborazioni e società. Apprestati a trascorrere una piacevole serata. Toro –Fox invita a non prendere delle decisioni in amore. Se sei in una nuova relazione, avrai difficoltà a mantenere i nervi ben saldi. Cerca di placare la tua agitazione.