Notte Bianca Cultura e musica protagoniste

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Divertimento, ma anchesabato sera con ladi Lecco. Oltre ai negozi aperti, sul lungolago verrà allestito un Beer park, in piazza Giuseppe Garibaldi ci sarà un deejay set dalle 20 all’1, mentre alla Canottieri si svolgerà un concerto a ingresso libero nell’ambito del Festival di Bellagio e del Lago di Como. In biblioteca civica Uberto Pozzoli laboratori, giochi da tavolo e letture animate, inoltre resteranno aperti gratuitamente i musei dalle 18 alle 23. Alle 22 al piazzale della funivia per i Piani d’Erna si terrà anche una serata di osservazione astronomica su prenotazione promossa dagli astrofili del gruppo Deep Space che gestiscono il Planetario civico. "Unaall’insegna dellae della, grazie alla collaborazione con i volontari di diverse associazioni", spiega l’assessore allaSimona Piazza.