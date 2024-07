New Line fissa la data d’uscita di The Conjuring 4

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 10 luglio 2024) NewCinema ha finalmente scelto ladi The4, nuovo capitolo della saga nota come “Verse“. Il the Hollywood Reporter, infatti, ha confermato che lo studios hato per il 5 settembre 2025 ladi quello che viene considerato il capitolo finale del filone principale della saga incentrata sui demonologi Ed e Lorraine Warren. Il film verrà diretto, come già noto, da Michael Chaves. Chaves è oramai divenuto un pilastro delVerse, di fatto, dopo “The: Per ordine del diavolo“, ha anche diretto lo spin-off “The Nun 2” lo scorso anno. La sceneggiatura di The4 (al momento titolo chiaramente ufficioso) è stata firmata, invece, da David Leslie Johnson-McGoldrick. Nessun dettaglio su The4 è stato al momento svelato.