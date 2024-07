MINT annuncia le novità di MINT Academy

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) - Ad Ottobre 2024 il via alla nuova edizione del corso Digital Marketing Expert. E da quest'anno, l'offerta formativa sarà aperta anche al mondo B2B. Milano, 11 Luglio 2024 -, SaaS company internazionale leader nell'Advertising Resource Management (ARM), implementa l'offerta della sua divisionenasce con l'obiettivo di preparare i partecipanti al futuro dell'advertising digitale, utilizzando tecnologie moderne, sviluppando competenze strategiche e acquisendo conoscenze pratiche direttamente da professionisti leader del settore.è inoltre certificata ISO 9001:2015. I corsi offerti dasono adatti sia agli studenti che desiderano avviare il proprio percorso professionale nell'ambito del Digital Marketing, sia ai professionisti che mirano ad acquisire nuove competenze tecniche in un settore in continua evoluzione.