Medea collabora ancora una volta con Mediterranea

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Può una borsa salvare delle vite umane? È questa la domanda che potrebbe aver dato vita allazione tra, il marchio fondato nel 2018 da Giulia e Camilla Venturini, e, una «piattaforma di realtà della società civile» nata per riempire il vuoto lasciato dalle istituzioni nella tragedia che si consuma ormai da anni nei mari.continua a supportare la missione dicon una borsa messa a disposizione dell’equipaggio della nave battente bandiera italiana e attrezzata per svolgere servizio di monitoraggio e salvataggio. La stessa borsa, realizzata in 500 pezzi, sarà disponibile al prezzo di 50 euro su.world a partire da oggi, 10 luglio. Così come per i capitoli precedenti, il 100% dei profitti verrà interamente devoluto aper sostenere le sue attività.