Le verità negate su Ustica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da 44 anni emergono sempre nuove ipotesi sul disastro del Dc9 Itavia che il 27 giugno 1980 costò la vita a 81 passeggeri. Ma si tratta di teorie fantasiose, spesso completamente prive di appigli alla realtà. Panorama fa il punto su quanto si è fin qui appurato, con le carte della Cassazione penale che nel 2007 ha rifiutato la versione del missile e della battaglia aerea. Anche se la Cassazione civile PRIMA PUNTATA Grande è la confusione sotto il cielo, soprattutto in quello martoriato e triste di. Come accade a ogni anniversario della strage, in giugno nascono nuove ipotesi. E antiche piste, pur se smentite dalla storia e magari abbandonate da decenni, riemergono intatte, come nulla fosse. Così una trasmissione come Report, forse perché il governo di Gerusalemme oggi è tra i meno popolari al mondo, torna ad accreditare un’antica e surreale pista israeliana: ad abbattere il Dc9 Itavia il 27 giugno 1980, per un tragico errore, sarebbe stato un aereo da guerra con la stella di Davide che pensava di mirare a un cargo che portava uranio arricchito all’Iraq.