Le sfide che il vino italiano non può perdere

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È stato un anno di stallo il 2023 per il. Interlocutorio per numeri e risultati, ma in fondo, vista la situazione internazionale - con la guerra in Ucraina e quella che è iniziata in Israele -, economica - con più inflazione che ottimismo - e climatica, sarebbe potuta andare peggio. Secondo il rapporto di Valoritalia, la società leader in Italia per il controllo e la certificazione dei vini a denominazione d’origine, indicazione geografica ecc, nel 2023 la crescita nei volumi dell'imbottigliato è stata dello 0,54 per cento (2,8 per cento se raffrontata alla media dei tre anni precedenti), mentre c'è stata una riduzione del valore economico dell’imbottigliato. "L'Italia delsi è difesa abbastanza bene rispetto a tutti gli altri paesi produttori considerando la situazione internazionale", dice al Foglio Francesco Liantonio, presidente di Valoritalia.