Lascia la Rai dopo 35 anni La conduttrice saluta pubblico e programmi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nelle prossime settimane sarà presentato il nuovo palinsesto Rai. Certi da tempo gli addii di Fiorello e Amadeus, ecco che un’altra big pare sia pronta a defilarsi35. A rilanciare l’indiscrezione è TvBlog.it. Così mentre Stefano De Martino sarà il nome nuovo della Rai. Il suo contratto è già nero su bianco. La carriera di Stefano De Martino ha subito un’accelerata clamorosa negli ultimi, esplodendo in maniera definitiva con Stasera Tutto è possibile, il programma in onda su Rai 2 che ha raccolto ottimi ascolti. >> “Ancora non mi rendo conto”. Giorgio Manetti, lutto improvviso e tanto dolore: tutti vicini all’ex protagonista di Uomini e Donne “De Martino – spiega una nota di Viale Mazzini – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2.