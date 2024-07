La nuova Via dell’Amore Ingresso a pagamento e flussi contingentati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ingressi, ae su prenotazione, con una parte dei proventi che sarà introitata dal Comune e utilizzata per la manutenzione. A poco più di due settimane dall’inaugurazione – prevista il 26 luglio – sulla Viaè in via di definizione la ’governance’ sull’utilizzo e la gestione dello storico sentiero chiuso dal 2012 e per la cui riapertura sono serviti 24 milioni di euro. Il Comune di Riomaggiore nei giorni scorsi ha lanciato due manifestazioni di interesse per individuare le società alle quali affidare la gestione della bigliettazione e del servizio di accoglienza e accompagnamento dei visitatori lungo il sentiero. Se le modalità di fruizione sono pressoché definite, con l’accesso ae su prenotazione – da effettuare attraverso la piattaforma utilizzata lo scorso anno in via sperimentale, che a breve sarà ripristinata – da limare invece sono i dettagli legate al costo del biglietto.