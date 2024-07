La Bmw R 1300 GS Adventure è perfetta per chi non vuole fermarsi mai

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La nuova Bmw RGSarriva quasi un anno dopo la RGS e scava un solco profondo tra i due modelli. La più grande delle GS non è solo visivamente diversa dalla sorella più piccola, ma punta anche su altre qualità come il comfort, l'ergonomia e la protezione dalle intemperie, senza dimenticare la precisione di guida e la capacità di andare in fuoristrada. Insomma, non c'è dubbio che la nuova Bmw RGSvoglia diventare il punto di riferimento per le enduro stradali di grandi dimensioni e per tutti quei motociclisti che vogliono fare turismo a lungo raggio, anche lontano dall'asfalto. Una moto per lunghi viaggi La, infatti, è sempre stata sinonimo di lunghi viaggi con il passeggero e molti bagagli; un impiego gravoso, che ha portato i tecnici bavaresi a riprogettare quasi completamente il motore, il telaio, le sovrastrutture, il design e la capacità di carico.