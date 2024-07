Inter rinforzo low cost Si fa largo l’idea Rodriguez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’investimento sarà contenuto. Il classico innesto low, non per forza con uno sguardo verso il futuro, visto che la necessità numerica di inserire un giocatore in più è legata a un infortunio di Buchanan che potrebbe durare non più di quattro mesi. Da quidi inserire un elemento d’esperienza, anche solo per un anno, ripetendo l’operazione fatta un anno fa a centrocampo con Klaassen (rimasto una sola stagione prima dell’addio al 30 giugno) e provando a tesserare lo svincolato Ricardo, 31 anni, tre stagioni al Milan in passato e le ultime quattro al Torino. Un elemento di grande esperienza, anchenazionale visto che vanta 120 presenze con la nazionale elvetica. L’provò a prenderlo già diversi anni fa, prima del passaggio in rossonero, ora potrebbe essere la volta buona visto che il calciatore percepiva 1,5 milioni a stagione al Toro, molti meno rispetto ai 5 richiesti per un triennale da Mario Hermoso.