Immaculate – La prescelta recensione | Sydney Sweeney quasi salva un horror opaco

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La nostradi– Laa sfondo religioso diretto da Michael Mohan con protagonista la lanciatissimae con la nostra Benedetta Porcaroli: un film non scevro di buone idee e d’atmosfera, ma tropponel risultato A pochi mesi da The First Omen arriva– La, a dimostrazione del fatto chee religione saranno sempre due mondi destinati a contaminarsi a vicenda. In questo caso il motivo d’interesse principale è rappresentato dalla sempre più lanciatae dalla nostra Benedetta Porcaroli, curiosamente già Maria di Nazareth in Vangelo secondo Maria, oltre che dalla presenza dell’Álvaro Morte de La casa di carta. Purtroppo il film diretto da Michael Mohan non riesce a capitalizzare le pur interessanti idee alla base del concept, rifugiandosi troppo spesso in jumpscare abusati e prevedibili, nonostante un finale d’effetto che farà certamente discutere e che provocherà di certo qualche polemica regalando finalmente un brivido.