Il primo che si muove è gay | polemica per video Ibrahimovic con youtuber Speed

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E’per unapparso sui social tra Zlatan, oggi consulente della proprietà Red Bird, e loamericano ‘IShow’, noto soltanto come ‘’, presentato per scherzo come il tanto atteso nuovo attaccante milanista. In uno deirealizzati, si vede l’ex calciatore rossonero e il 19enne americano, al secolo Darren Jason Watkins, giocare insieme mentre sono in auto con il secondo che ridendo dice: “Ilche siè gay”. I due rimangono immobili per diversi minuti mentre sulscorrono i commenti dei follower.asks Zlatanenglish or spanish https://t.co/1wOPL8kndX —y Updates (@Updates1) July 9, 2024 “Ilche siè gay”:perconSportFace.