Gruppo Comelit forte crescita nell’Europa dell’Est

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilconferma la suae in tutto il mondo grazie a Teletek Electronics, azienda bulgara con sede a Sofia, dal 2017 entrata a far parte dele di cui ora rappresenta un centro di competenza all’insegna dell’eccellenza per i sistemi antifurto e antincendio. Con oltre 30 anni di storia nel settore della sicurezza Teletek Electronics, che vanta un team dedicato di 240 dipendenti per una produzione annuale che supera i 2 milioni di dispositivi controllati e testati e un dipartimento di ricerca e sviluppo dove operano oltre 50 ingegneri con un management interamente al femminile, si colloca a livello mondiale tra i primi 25 produttori di allarmi antintrusione e antincendio, con oltre 650 prodotti sviluppati e realizzati e 50 milioni di rilevatori venduti Nei giorni scorsi il, tra i più importanti player internazionali nell’ambito della sicurezza, attraverso la progettazione e la vendita di sistemi per la videocitofonia, l’antincendio, l’antintrusione, il controllo accessi, la videosorveglianza e la domotica, ha organizzato una visita riservata per una quarantina tra ingegneri, architetti e periti italiani (provenienti da Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), guidati dal direttore marketing Bruno Pellegrini e dal responsabile PJ Antonio D’Auria.