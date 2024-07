FOTO – Thuram ‘sfotte’ il fratello alla Juventus | Figlio unico!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ci sarà un derby d’Italia nella prossima stagione tra i fratelli: Marcus all’Inter, Khéphren. Dopo l’ufficialità di quest’ultimo, avvenuta pochi minuti fa, Tikus ha voluto scherzarci sopra. RIVALI PER LA STAGIONE – Marcusieri ha finito le sue attività con la Francia, peraltro senza giocare. Dpanchina, con zero minuti per la prima volta in questi Europei, ha visto i suoi compagni di nazionale perdere 2-1 in semifinale con la Spagna del superlativo Lamine Yamal. Per Tikus non sono state settimane facili in Germania, visto che non solo non ha trovato la via del gol ma nemmeno prestazioni all’altezza di quelle mostrate per tutta la stagione con l’Inter. Al suo ritorno a Milano troverà una curiosità: il, Khéphren, avversario