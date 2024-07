Elena Giudici morta a 15 anni per un malore improvviso Gorla Minore si stringe intorno alla famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È stato immenso l’ultimo abbraccio della comunità dioggi pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo a, la quindicennedomenica, stroncata da un. Tanti i gorlesi che hanno seguito il rito funebre all’esterno perché la parrocchiale non è riuscita ad accoglierli. Profonda la commozione per tutti, i bambini dell’oratorio, i giovani, gli adulti, l’intera comunità di, dove il Sindaco Fabiana Ermoni ha proclamato il lutto cittadino, si è stretta con particolare affetto ai genitori e al fratello di, che ha vissuto con coraggio la sua breve vita, segnata da una patologia che aveva dnascita ma non aveva mai perso il sorriso. Al termine della celebrazione prima il ricordo dell’amica del cuore poi le parole della mamma diche ha ringraziato tutti, “Siamo stati travolti dal vostro affetto”, quindi il saluto all’adorata figlia,” Ci hai permesso di cogliere la tua fragilità e la tua resilienza.