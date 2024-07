È successo | abbiamo capito che ci piace il nostro miglior amico E ora?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È un po’ il grande classico. A un certo punto, a volte anche quasi all’improvviso, ci si rende conto che ciilamica. Si passa dall’amicizia all’amore (forse). Può capitare e il motivo è molto semplice: ci si conosce, spesso da molto tempo e sotto tanti punti di vista creando quindi un’intimità affettiva che può trasformarsi, o a volte anche semplicemente essere scambiato, in amore. Come comportarsi quindi? Amore e coppia: 6 segnali per capire se non è la persona giusta X Leggi anche › Come in Bridgerton, la paura di dichiararsi in amore: come superarla e perché succede? Da amicizia ad amore: quando il sentimento può cambiare Può essere il proprio, oppure un collega, o l’del fratello o della sorella.