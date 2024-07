Ddl sicurezza la Rete No Ponte | Le destre vogliono intimorire chi partecipa alle nostre manifestazioni noi andremo avanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’emendamento contro i No? “La prossima manifestazione sarà il 10 agosto. Raduno a Piazza Cairoli a Messina18”: risponde così Gino Sturniolo, storico organizzatore delle proteste contro ildi Messina, eletto nel 2013 consigliere comunale tra le file del movimento legato all’ex sindaco Renato Accorinti. È questa la reazione dellaNodopo il via libera in commissione Giustizia e Affari istituzionali al ddlche prevede un emendamento mirato a sgonfiare le proteste. Aggravamento di un terzo della pena (nella prima bozza era di due terzi) se “la violenza o la minaccia” a un pubblico ufficiale è “commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica la pena è aumentata”: questo recita il testo che approderà in aula ad agosto.