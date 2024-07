Davide poteva essere salvato Morte di Astori le due sentenze condannano il medico Giorgio Galanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Lecheper omicidio colposo ilpratese, 76 anni, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, sono adesso due. E ribadiscono un concetto: il calciatore della Fiorentina e della nazionale azzurra,, 31 anni,: il luminare della medicina sportiva toscana - e non solo - avrebbe dovuto cogliere i segnali presenti nei tracciati e disporre accertamenti più approfonditi sul cuore del capitano viola. Così recita il capo d’imputazione, argomentato dal pm Antonino Nastasi, recepito nella sentenza di primo grado emessa, in rito abbreviato, dal gup Antonio Pezzuti e ora confermata dalla terza sezione della corte d’appello. La tragedia. Il 4 marzo del 2018, la Fiorentina pernottava all’albergo La’ di Moret, in vista dell’impegno di campionato contro l’Udinese.