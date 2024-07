Cucine e soggiorni open space | attitudine social

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Abitudini e tendenze di arredamento hanno trasformato la cucina e il soggiorno tanto che sempre più spesso si dedica a entrambi un ambiente unico. Viviamo gli anni in cui la cucina si è fatta pubblica, non solo nella sua dimensione domestica, diventando uno spazio sempre più condiviso. Oggi la cucina è il luogo dove l’abitare diventa sinonimo di vivere e condividere, è quel posto della casa in cui si cucina, ci si incontra, si gioca, ci si rilassa, si lavora e si studia. È uno spazio che fondendosi con il soggiorno è diventato risposta a tanti differenti bisogni. Di seguito ti raccontiamo la realizzazione di due progetti di arredamento e alcuni accorgimenti per arredare cucina e soggiorno in un. Soggiorno e cucina in un unico ambiente: due progetti d’arredo Grazie al nostro sistema di elementi modulabili, e alle nostre proposte di colori e finiture, abbiamo creato degli ambienti che dialogano tra loro attraverso un look coordinato che parla dei nostri clienti e delle loro personalità.