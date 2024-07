Credito e finanza aziendale delle imprese bresciane

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 10 luglio 2024): buona la solidità. Investimenti focalizzati su innovazione e sostenibilità La Camera di Commercio di Brescia, su dati di fonte Unioncamere Lombardia, ha elaborato un report che evidenzia come le, nel corso del 2023, hanno fatto ricorso alprincipalmente per investimenti produttivi (compreso l’adeguamento digitale) e l’efficientamento energetico. Particolarmente significativa la percentuale di tali tipologie di investimento nei settori dell’industria (76,4%) e dell’artigianato (36,5%), ancor più se comparata con i corrispondenti dati di livello regionale (58,3% per l’industria e 28,9% per l’artigianato), a testimonianza del fatto che il comparto manifatturiero bresciano guarda già decisamente al futuro nella prospettiva di mantenere le sue posizioni di eccellenza.