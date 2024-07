Buongiorno venerdì le visite mediche con il Napoli Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo aver accolto Rafa Marin e Spinazzola, a breve Antonio Conte avrà a disposizione anche il difensore centrale classe 1999, protagonista nell’ultima stagione con il Torino e impegnato nella sfortunata avventura azzurra a Euro 2024 nel corso dell’estate. Le parti, costantemente al lavoro in questi giorni, hanno sistemato gli ultimi dettagli contrattuali relativi all’accordo tra il calciatore e il, contratti che saranno visionati e pronti per essere firmatia Roma dopo le. Alessandroinfatti – come da programma anticipato nelle scorse ore – nella giornata disosterrà lea Roma che precederanno la firma sui contratti e l’ufficialità della sua nuova avventura al, ricordiamo, firmerà un contratto di cinque anni nel quale sarà presente una clausola si risoluzione, valida dall’estate del 2027, da valore di 70 milioni di euro.