Xbox Series X|S l’ultimo update della Dev Mod consente l’emulazione dei giochi PS3 e Switch?

(Di martedì 9 luglio 2024) Di recente è stato rilasciato il nuovo aggiornamento per la Dev Mode diXS, grazie al quale la community potrebbe ottenere la possibilità di emulare il software di PlayStation 3 e Nintendodirettamente sulle due console di Microsoft. Lo YouTuber Modern Vintage Gamer ha pubblicato un nuovo video dove ha rivelato di aver condotto dei test per quanto riguarda il retrogaming suX eS in seguito al nuovodi cui sopra, cercando in questo modo di scoprire quali sono le migliorie che le due console hanno ricevuto grazie a questa novità lato software. Addentrandoci nello specificoquestione, il nuovo aggiornamentoModalità per Sviluppatori diXS ha introdotto la compatibilità con le librerie grafiche 3D Mesa, rendendo di conseguenza possibile eseguire buona parte dei software basati su OpenGL e Vulkan.