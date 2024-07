Un nuovo talento per la Miwa Energia | Francesco D’Antonio è dei Boars

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCestistica Benevento annuncia l’ingaggio di, giovane e promettente ala piccola nata nel 2004. Proveniente dal Basket Golfo Piombino in B Nazionale,ha accumulato un’esperienza significativa. Nella stagione precedente ha giocato in C Gold con il Sorriso Azzurro Sant’Antimo, segnando 138 punti in 26 presenze. La sua migliore stagione realizzativa è stata nel 2021/2022 con il Napoli Basket in C Silver, dove ha totalizzato 262 punti in 29 presenze, con una media di 9 punti a gara. Negli anni precedenti,ha maturato esperienza nel basket giovanile di eccellenza, giocando per Napoli Basket, Pallacanestro Maddaloni e Kiokobasket Caserta.è noto per la sua generosità in campo, dando sempre il massimo per la squadra.