Ue ' nessuno ha chiesto a Orban di mediare né Mosca né Kiev'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) "Nessun contatto prima, nessuna spiegazione dopo". Lo dice il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer a proposito del viaggio in Cina di Viktor. Rispondendo alla domanda di un giornalista cinese a proposito dello "scetticismo" verso il tentativo di mediazione del premier ungherese, Mamer ha detto: "La mediazione per definizione richiede due parti e nessuna delle due parti, né l'Ucraina né la Russia, gli hadi". Venti Paesi membri dell'Ue intendono domani affrontare l'Ungheria al Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti, organo del Consiglio dell'Unione europea) dopo le missioni di pace in solitaria di. L'accusa - a quanto si apprende - è quella di slealtà. Il primo ministro ungherese, infatti, in alcune delle sue dichiarazioni a"è andato direttamente contro le conclusioni del Consiglio Europeo".