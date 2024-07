Turisti catturano un gabbiano per scattarsi un selfie a Trastevere | il video di denuncia di Salvo Sottile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La Città Eterna è da sempre meta ambita daprovenienti da tutto il mondo, desiderosi di immortalare le bellezze dei suoi vicoli e monumenti. Tuttavia, a volte l’entusiasmo per lo scatto perfetto può portare a comportamenti discutibili, come accaduto recentemente a. Una coppia di, infatti, ha catturato unper scattare una foto da condividere sui social. Come riferisce Il Messaggero, l’episodio è stato filmato eto dal conduttore, che si trovava a passare da quelle parti, e poi reso virale dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Nel, si vedono i dueridere e scherzare mentre tengono in mano l’uccello, incuranti del possibile stress e del disagio causato all’animale., indignato, ha pubblicato il filmato sui social network, commentando l’accaduto come un esempio di come le persone possano perdere il senno a causa dell’ossessione per i social media.