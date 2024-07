Temptation Island 11 un’ex protagonista del reality svela | Raul Dumitras? Da single era completamente un’altra persona!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra i protagonisti indiscussi dell’attuale edizione dic’è anche la coppia formata dae Martina De Ioannon, che hanno fatto parecchio discutere per via della gelosia di lui, considerata eccessiva dalla fidanzata e da una parte del pubblico che ogni settimana segue con attenzione le vicende delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimento all’interno del villaggio delle tentazioni. Proprio sulla loro situazione è intervenutadel, Jessica Mascheroni, che aveva partecipato al programma nel 2021, insieme al fidanzato di allora Alessandro Autera. Dal programma Jessica era uscita, pronta a ricominciare una nuova vita senza il compagno. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per IoRadio, la Mascheroni ha detto la sua sulla coppia,ndo alcuni retroscena inediti sul rapporto tra Martina e