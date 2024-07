‘Taylor Swift vs Scooter Braun | Blad Blood’ il documentario dal 1 agosto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 9 luglio 2024) Mentre i fan italiani che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei desideratissimi biglietti per i due show sold out a San Siro fanno il conto alla rovescia, discovery+ annuncia un nuovo contenuto dedicato a Taylor. Dal 1°, in esclusiva sulla piattaforma, arriva Taylorvs: Bad Blood (due parti) che ripercorre la contesta discografica più importante degli ultimi anni. La faida che ha visto opporsiha messo in luce tematiche delicate del sistema musicale, cambiando in maniera definitiva l’industria. Nelavvocati, giornalisti e persone vicine ai diretti interessati approfondiscono la vicenda trattando argomenti quali diritti musicali, dinamiche di genere e influenza dei fan. Era, infatti, il 2019 quando l’imprenditore americano e talent manager acquistò l’etichetta Big Machine Records e con essa i primi sei album di Taylor.