Strage di 126 alberi | Comune-Attila Legambiente disse sì | Ci fidammo Loro parlavano di poche piante

(Di martedì 9 luglio 2024) "Mica vero. Avevano detto che sarebbero stati tagliati 4 o 5, non 126.non ci sta". Volano stracci tra l’amministrazione comunale e gli ambientalisti sulla questione dell’abbattimento dei 126, di cui 72 tutelati dalla legge regionale, per la costruzione della pista ciclo-rotellistica alla Torraccia. "Abbiamo condiviso tutto con", aveva specificato pochi giorni fa in un’intervista al Carlino l’assessore allo sport Mila Della Dora difendendo l’autorizzazione all’abbattimento formalizzata da Aspes alcuni giorni fa. Ma la presidente diRosalia Cipolletta Fabbri smentisce categoricamente le dichiarazioni dell’assessore. Presidente Cipolletta, ma lei lo sapeva che glida tagliare erano 126? "Io? Certo che no.