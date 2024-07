Strage all’ospedale di Kiev Putin colpisce il reparto di Pediatria Sangue e morte sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Cremlino fa la guerra anche agli innocenti.sull’ospedale dei bambini, sui piccoli malati oncologici, gli amputati di guerra, i piccoli che stavano subendo un intervento chirurgico a torace aperto. C’erano nove bambini in dialisi e nelle sale operatorie di cardiochirurgia, le equipe stavano effettuando tre interventi al cuore, quando un missile da crociera Kh101 ha centrato in pieno l’ospedale Okhmatdyt di, la più grande e qualificata struttura pediatrica ucraina. Morti due medici, feriti sette bambini e 9 adulti. L’analisi di due video che circolano sul web mostrano che il missile non è stato deviato dalla contraerea, come hanno tentato di sostenere i media russi, ma ha puntato dritto sull’obiettivo. E i servizi segreti ucraini, recuperando dallepezzi della parte posteriore del razzo assassino, hanno smontato anche la seconda bufala diffusa dalle veline del Cremlino che a colpire sarebbe stato un razzo della contraerea.