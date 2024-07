Spagna in finale di Euro 2024 | avversaria data orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Laè la prima squadra qualificata per ladi. Le Furie Rosse hanno infatti battuto in semila Francia per 2-1 e adesso andranno a caccia del quarto titolopeo della loro storia dopo quelli conquistati nel 1964, nel 2008 e nel 2012. Sarà la quintaper la, il cui bilancio quindi è molto positivo: l’unica sconfitta inè infattita 1984. L’insarà una tra Olanda e Inghilterra, che si sfideranno mercoledì 10 luglio alle ore 21:00 per un posto nell’atto conclusivo del torneo. Entrambe le nazionali cercano la secondadella loro storia, con la differenza che gli olandesi hanno vinto il titolo nel 1988 mentre gli inglesi sono stati sconfitti dall’Italia nella scorsa edizione.