Raw 08 07 2024 Mami is back

(Di martedì 9 luglio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Canadian Tire Centre di Ottawa, Canada. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge il ring. Dice che è felice di essere a Ottawa, ma ha bisogno di togliersi qualche sassolino di dosso. Deve dire grazie a John Cena, e anche se si ritirerà vuole ancora dividere il ring con lui. Drew McIntyre non può essere presente dopo quello che ha fatto e la sua sospensione. Ha incasinato ancora le cose, e ci sono delle conseguenze per le azioni. Drew aveva promesso che sarebbe diventato il nuovo World Heavyweight Champion, ma invece non è stato in grado di mantenere la sua promessa. Non gli importa della multa di 25.000 $ che gli è stata fatta, Drew ne ha avuto il doppio invece.