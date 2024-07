Rassegna ’rEstate’ in piazza il concerto dei broken radio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa sera ad Argenta calano i, una band di recente formazione ma la passione per la musica che lega i componenti è decisamente più datata, una passione che si sente durante le coinvolgenti esibizioni live, all’insegna del rock e del divertimento. L’evento rientra nell’ambito di "rEstate ad Argenta", promosso dall’associazione turistica Pro loco in co-progettazione con l’Amministrazione comunale. Inoltre inGaribaldi e vie adiacenti ci sarà il mercatino degli hobbisti e dei prodotti tipici, giochi gonfiabili per i bambini e stand gastronomico con le specialità locali proposte dalle associazioni del territorio. Sono gli ingredienti per le belle serate estive argentane, dove lo scopo è condividere musica e buon cibo, curiosare fra le bancarelle e il piacere di stare insieme.