Ostia | auto travolge e ferisce due vigili urbani in moto e scappa indagini in corso

(Di martedì 9 luglio 2024) (Nova) – Un’ha travolto e ferito duein. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:30, quando i due agenti del gruppo Mare della polizia locale, mentre erano fermi alla fine della rampa di uscita del Grande raccordo anulare per via del traffico, all’improvviso sono stati tamponati da una Peugeot con targa francese, a bordo della quale si trovavano due donne. Nell’impatto, la Peugeot si e’ scontrata anche con un altro veicolo per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato i due agenti all’ospedale Grassi diper le cure mediche. Sono state inoltre avviate le ricerche per rintracciare le persone responsabili del tamponamento. .