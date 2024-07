Ospedale di Kiev Mosca attacca | Propaganda L' Onu smentisce | Colpo diretto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) «Un'operazione pubblicitaria fatta col sangue» dal governo ucraino.insiste nel negare le proprie responsabilità per l'attacco all'pediatrico Okhmatdyt di, e con il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rilancia la tesi secondo cui «ovviamente è stato usato impropriamente un missile di difesa che ha colpito questo». Con un occhio al vertice Nato di Washington, a cui partecipa anche il presidente ucraino e che verrà seguito «il più attentamente possibile», la Russia accusa «il regime di Zelensky» di utilizzare la tragedia per scopi propagandistici. Ma secondo Danielle Bell, a capo della missione Onu per il monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, l'analisi delle riprese video e una valutazione effettuata sul luogo dell'incidente indicano con «un'alta probabilità» che l'abbia subito «un».