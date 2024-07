Omicidio in Ogliastra freddato in piazza a colpi di pistola

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI -stamane inad Arzana, in. Raggiunto dadi, attorno alle 9, è morto Vincenzo Beniamino Marongiu, 52 anni, già noto alle forze dell'ordine. Era stato arrestato nel 2016 in un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lanusei e poi raggiunto in carcere da una misura cautelare nel 2018, nell'operazione congiunta di carabinieri e polizia 'Diablo', che aveva portato a individuare un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico illecito di armi ed esplosivo militare. Sull'indaga la compagnia di Lanusei. Sul posto il pm di turno della Procura di Lanusei. Secondo una prima ricostruzione, Marongiu, che era uscito dal carcere in regime di sorveglianza speciale, era uscito da un bar con un caffè da asporto quando ha notato due uomini a volto coperto che lo aspettavano all'esterno armati.